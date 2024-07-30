Эндокринолог объяснила, когда надо завтракать

Врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Мария Калошина заявила, что наличие аппетита — лучший критерий для выбора времени завтрака.

«Не стоит впихивать в себя так называемую обязательную порцию еды. Завтракать можно и нужно тогда, когда хочется. Нет ничего страшного, если вы решите поесть не сразу после пробуждения, а через пару часов или ближе к обеду, когда вам этого действительно захочется», — сказала она в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».



Как отметила Калошина, лучше всего начинать день со стакана питьевой воды, а через 20 — 30 минут съесть завтрак, включающий в первую очередь белки. Это могут быть яйца, творог, рыба.

«Углеводы — то есть каши, причём не быстрого приготовления, цельнозерновой хлеб. И, наконец, полезные жиры: например, сливочное масло», — добавила врач.



Ранее врач-диетолог Алексей Ковальков в беседе с НСН заявил, что все диеты так или иначе вредны, если их не назначает врач, который адекватно оценивает состояние пациента.