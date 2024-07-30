Какое время лучше всего подходит для эффективных занятий спортом

Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина назвала летние тренировки самыми эффективными и полезными и для новичков, и для опытных спортсменов. Об этом она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

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По словам специалистки, новичкам именно летом легче сделать спорт привычкой, а для опытных спортсменов лето — это повод поэкспериментировать и нарастить нагрузку. Фитнес-тренер объяснила это тем, что в теплое время года легко разнообразить активности. В летний сезон, помимо стандартных тренировок в спортзале, можно заняться спортом свежем воздухе. Это могут быть занятия пилатесом, йогой, растяжкой, тренировки на сапборде, вейкборде, байдарках или велопрогулки.

Непривычная обстановка уличных тренировок позитивно сказывается на процессе, ученики более вовлечены в него. Летом повышается мотивация к спорту. Нам не нужно заставлять себя одеваться и идти в спортзал. Желание прогуляться летом естественно выше, чем зимой, - Акулина Бахтурина, фитнес-тренер.



К тому же в летний период люди испытывают гораздо меньше стресса нежели зимой, отметила эксперт. Организм получает больше витамина D, а также других важных витаминов и микроэлементов с летними фруктами и овощами.

«Исследования подтверждают, что благодаря тренировкам в теплый период увеличивается объем плазмы крови и улучшается доставка кислорода к мышцам. Все это также влияет на эффективность тренировок. Летом проще придерживаться здорового питания. А питание напрямую взаимосвязано с эффективностью спортивных нагрузок», — заверила она.



Ранее Бахтурина назвала простой способ взбодриться утром. По ее словам, утренняя зарядка позволяет почувствовать бодрость и активировать работу тела и мозга.