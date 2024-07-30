Как облегчить плохое самочувствие во время магнитных бурь

Во время магнитных бурь лучше избегать активной и интеллектуальной деятельности, рассказала «Радио 1» врач-терапевт, диетолог Елена Устинова. По ее словам, чтобы облегчить плохое самочувствие нужно высыпаться и придерживаться правильного питания.

Чтобы облегчить свое самочувствие, во время магнитных бурь не надо планировать никаких важных дел, встреч. Избегайте активной или интеллектуальной деятельности. Кроме этого, необходимо употреблять очень много чистой воды, чем жиже наша кровь, тем легче ей «бежать» по сосудам, — объяснила медик.



Врач отметила, что в такие дни рекомендуется исключить из рациона соленую, жареную и сладкую пищу перед сном, иначе на утро могут появиться отеки. Также лучше не садиться за руль и не планировать дальние путешествия.

Очень важно избегать стрессовых ситуаций и общения с неадекватными людьми, а также посещения торговых центров и парков аттракционов, — добавила Устинова.



Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что Землю накрыла магнитная буря, которая, вероятно, будет усиливаться. По словам эксперта, она может продлиться до 1 августа. Леус уточнил, что начало магнитных бурь ожидалось в ночь на 29 июля.