Восемь простых способов улучшить свою память

Чтобы не забывать телефонные номера, имена и прочие сложные для запоминания, но такие важные вещи, воспользуйтесь специальными техниками. Уверены, что у вас не такая уж плохая память — нужно лишь немного ей помочь!

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Сожмите кулак

Исследования показывают, что сжатие правой руки в кулак, когда вы пытаетесь запомнить телефонные номера или списки покупок, может облегчить их запоминание. В то же время, если сжать левую руку в кулак, будет проще вспомнить нужную информацию. Как ни странно, эти движения активизируют участки мозга, отвечающие за хранение и воспроизведение воспоминаний.

Запоминайте перед сном

Лучший способ запомнить что-то важное — это просмотреть информацию непосредственно перед сном. Секрет в том, что за время сна появляется меньше воспоминаний-помех, поэтому утром вы будете лучше помнить последнее, что заучили с вечера. И после повторения сможете эффективно закрепить результат.

Воспользуйтесь алфавитом

Алфавит поможет взбодрить вашу память. Когда вы не можете вспомнить какую-то информацию, например, имя актера из фильма, воспользуйтесь методом «алфавитного поиска» — пройдитесь по алфавиту, чтобы нащупать первую букву слова или имени, которое вы пытаетесь вспомнить. Это действительно работает, правда, есть риск ложного воспоминания.

Придерживайтесь средиземноморской диеты

Средиземноморская диета может помочь сохранить память и снизить риск развития деменции, утверждают американские исследователи. У тех, участников эксперимента, кто придерживался средиземноморской диеты с низким содержанием красного мяса и молочных продуктов с высоким содержанием омега-3 жирных кислот, содержащихся в жирной рыбе и орехах, вероятность развития проблем с памятью была на 19 процентов ниже.

Поделите длинные числа на части

Чтобы запомнить сложный ряд цифр, разбейте его на фрагменты и попробуйте выстраивать ассоциации с каждым фрагментом — это может быть знаменательная дата, возраст партнера, адрес родителей: в процессе запоминания образуются «зацепки», которые сделают абстрактные числа связанными с яркими образами.

«Программируйте» себя

Ученые называют этот метод «намерениями по реализации». Работает он очень просто: если вы постоянно забываете что-то делать, дайте себе задание, привязанное к другому действию. Например, «Как только я позавтракаю, я выпью витамины», «Как только я встречу соседа, я узнаю о собрании жильцов». А для лучшего эффекта — проговорите это вслух.

Рисуйте каракули

Хотя рисование может показаться довольно отвлекающим занятием, на самом деле оно поможет вам сосредоточиться и не позволит «витать в облаках». Пока вы рисуете простые фигуры, память работает лучше. Эксперимент показал, что те, кто рисует каракули, справлялись с заданиями на вспоминание на 29% лучше тех, кто этого не делал.

Представьте яркий образ

Один из видов мнемонических средств, помогающих запоминанию, основан на образах, а не на словах. Классический способ запомнить имя человека — попытаться представить что-то связанное с ним на его лице. Как бы странно это ни звучало, чем более необычная ассоциация приходит вам на ум, тем лучше метод сработает.