Диетолог перечислила самые полезные и вредные для здоровья каши

Гречневая, перловая и безглютеновая каши являются полезными для здоровья. Однако это блюдо стоит употреблять с осторожностью всем, кроме детей с их растущим организмом и затрачивающим много энергии спортсменам, так как оно относится к калорийным. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на врача-диетолога Дарью Русакову.

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По ее словам, гречневая каша полезна для сердца, однако люди с проблемами в области желудочно-кишечного тракта не всегда хорошо усваивают ее. Перловка также, как и гречка, богата белком и плотно насыщает человека, уточнила эксперт. Кроме того, специалист указала на множество вариантов безглютеновых каш, которые стоит употреблять.

Однако, как утверждает Русакова, белый обработанный рис не обладает полезными витаминами и минералами, поэтому его лучше заменить на бурые сорта риса. Также она посоветовали присмотреться к каше из пшена и риса, призвав употреблять различные варианты круп.

"Я считаю, что смесь круп наиболее полезна. Организм возьмет все полезное и по минимуму – вредное. Все блюда из крупы являются источником полезной клетчатки", – добавила диетолог.



Она порекомендовала отказаться от каш с добавлением сахара и с различными вкусовыми усилителями, а также от каш быстрого приготовления с большим количеством сливок, так как они могут навредить здоровью. Кроме того, Русакова посоветовала не увлекаться богатой фитинами манной кашей.

"Крупа для нее сильно обрабатывается, и в измельченном зерне содержится мало пищевых волокон", – объяснила она.



В свою очередь, гастроэнтеролог Видновской КБ Минздрава Подмосковья Людмила Сухорукова сообщила News.ru, что злоупотребление фастфудом делает людей более агрессивными, так как в таких продуктах нет витаминов и других полезных микроэлементов.

"Опасен не только фастфуд, но и бульонные кубики, полуфабрикаты, кондитерские изделия и другие продукты, содержащие трансжиры, которые и провоцируют возникновение чрезмерной нервозности и агрессии", – подчеркнула она.



Как утверждает эксперт, содержащийся в фастфудах глутамат натрия повышает аппетит, что влияет на нервную систему, поэтому большое количество подобной еды может привести к стрессу и депрессии. В связи с этим Сухорукова посоветовала употреблять не более 3 грамм трансжиров в день, а также порекомендовала добавить в рацион сложные углеводы и омега-3 жирные кислоты (жирная рыба, орехи, морепродукты, мясо птицы и бобовые).

Ранее врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева рассказала, что употребление жареной и копченой еды на завтрак может негативно отразиться на здоровье пожилых. Такая пища, по ее мнению, нагружает пищеварительную систему. Она посоветовала пенсионерам завтракать зерновыми кашами и отварными куриными яйцами, которые легко усваиваются и дают на долгое время энергию.