Американский врач рассказал, кому противопоказан холодный душ

Врач Кори Саймон, который также является в США доцентом кафедры ортопедической хирургии Университета Дьюка, заявил, что холодный душ вызывает резкое повышение артериального давления и увеличивает нагрузку на сердце.

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Ученые часто говорят о пользе холодного душа, но только на основании изучения его последствия для здоровых людей. А вот тех, кто страдает от болезней сердца или сосудов, а также диабета, Саймон предостерегает от таких процедур. Обливание холодной водой может также ухудшить состояние человека, перенесшего недавно хирургическую операцию.

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