Забота о себе с раннего возраста поможет замедлить старение и подольше сохранить молодость. Об этом kp.ru рассказала главврач Института долголетия с клиникой превентивной медицины Российского научного центра хирургии им. академика Б.В. Петровского Инна Решетова.

По ее словам, сюда относятся физическая активность, правильное питание и полноценный сон. Помимо этого, врач советует регулярно проходить медицинские обследования и контролировать уровень холестерина, глюкозы, артериальное давление. Лучше также узнать о своих генетических особенностях.

«Генетика определяет наше здоровье и продолжительность жизни на 25-30%. Это немало. Генетический тест позволяет увидеть «слабые места», чтобы вовремя и с максимальной пользой корректировать возможные нарушения», — отметила Решетова.



Эксперт Международного института интегративной нутрициологии (МИИН) Юлия Ломкова до этого говорила, что бороться с возрастными изменениями и обеспечить нормальную работу организма может помочь только сбалансированный рацион. Чтобы сохранять красоту и молодость, по ее словам, в первую очередь нужно соблюдать питьевой режим, поскольку обезвоживание провоцирует сухость кожи и появление морщин.