Нутрициолог раскрыла норму употребления в день чипсов или сухариков

Нутрициолог : В день можно употреблять до 50 грамм чипсов или сухариков
Человек может потреблять до 50 грамм чипсов или сухариков без вреда для здоровья и фигуры, сообщила нутрициолог «Клиники Фомина» Олеся Барзаева. Ее слова приводит «Газета.Ru».
Она отметила, что риски для здоровья могут возникнуть только если есть такие ультраобработанные продукты как чипсы регулярно и переедать их.
Главное придерживаться разделения пищи, где 85% рациона – это молочные продукты, овощи, фрукты, злаки, белковые продукты, а остальное – дополнительная еда с высоким содержанием сахара, соли и жиров. Она должна составлять не более 15% от всего рациона.
Ранее врач-терапевт группы компаний BestDoctor Юлия Миронова посоветовала избегать чрезмерного потребления воды, так как это вредно для здоровья, передает RT.