Эксперт дала совет, как заснуть в период магнитных бурь

В этот период следует отказаться от кофе и алкоголя. Кроме того, не следует пренебрегать физическими нагрузками.

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Об этом в беседе с RT рассказала доцент Медицинского института непрерывного образования Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева.

«Употребляйте в пищу свежие фрукты и овощи, ограничьте употребление кофе, алкоголя и солёной пищи. Помните о регулярных умеренных физических нагрузках, но избегайте переутомления. Принимайте тёплые ванны с морской солью или травяными отварами. Если у вас есть проблемы с артериальным давлением, следите за ним и при необходимости примите лекарства», — заключила собеседница.



Она также добавила, что у человека во время магнитных бурь может наблюдаться повышенная сонливость и снижение уровня энергии.