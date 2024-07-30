Стало известно о вреде фитнес-браслетов и часов

Если вы пользуетесь фитнес-гаджетами, то, возможно, уже успели столкнуться с неприятными последствиями отслеживания активности. И речь не о разочаровании своим количеством шагов.

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Пот, косметические средства для тела и грязь под браслетом устройства могут привести к крайне неприятным последствиям.

«Внутренняя поверхность циферблата и ремешка — идеально теплая, темная и влажная среда для размножения бактерий, которые могут нанести вред вашей коже и иногда даже привести к инфекции», — рассказала доктор медицинских наук Натали Агилар в беседе с Byrdie.



По словам эксперта, меньшее, что можно предпринять, — это расслабить браслет. Сыпь на запястьях чаще всего возникает в результате слишком тугой посадки устройства. Тесный ремешок неминуемо трется о кожу, что неизбежно вызовет раздражение к концу дня. Обильное потоотделение так же плохо совместимо с фитнес-трекерами.

«Повышенная влажность может еще больше усугубить состояние нежной кожи и вызвать потницу. На фоне постоянного трения кислотная оболочка кожи разрушается, что делает ее еще более чувствительной к металлам, пластмассам и другим материалам», — объяснила доктор Агилар.



Могут помочь регулярная очистка часов и кожи, а также перерывы в ношении. Как вариант, можно просто надеть гаджет на другую руку.