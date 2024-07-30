Ягоды – это не только вкусное лакомство, но и кладезь полезных веществ. Так, например, смородина считается очень ценной ягодой – в ней содержится огромное количество фитохимических веществ, витаминов и минералов. По словам врача-эндокринолога, врача-диетолога «СМ-Клиника», к. м. н. Оксаны Михалевой, смородина богата клетчаткой, фруктовыми кислотами и другими важными биоактивными веществами, необходимыми для здоровья нашего организма.

«В смородине содержится большое количество витамина С. Всего 40 граммов этой ягоды покрывают суточную потребность в витамине С», – отметила эксперт.



Оксана Михалева рассказала, что в этой ценной ягоде также содержится большое количество пищевых волокон, причем как растворимых, так и нерастворимых. По словам врача, нерастворимые волокна стимулируют перистальтику, пищеварение и защищают кишечник от развития онкологических заболеваний, являются пищей для микробиоты кишечника.

«Растворимые пищевые волокна способны связывать и выводить тяжелые металлы, излишки холестерина и глюкозы из пищеварительного тракта, а также могут расщепляться бактериями кишечника с образованием полезных веществ для организма человека», – добавила Михалева.



Кроме того, в смородине содержатся довольно редкие минералы, такие как кобальт, кремний, молибден, марганец и медь, передает РИАМО. Врач отметила, что эти элементы необходимы для кроветворения, поддержания здоровья костей и сердца. Помимо этого, они входят в состав антиоксидантов, защищающих человека от онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета.

«При этом смородина низкокалорийная – содержит всего 44 ккал на 100 граммов продукта, что делает ее незаменимым десертом для людей, следящих за фигурой», – заключила врач-диетолог.



Ранее диетолог-нутрициолог Екатерина Панкова напомнила, что за один раз следует съедать не более 150 грамм свежих ягод. По словам специалиста, запас витаминов, который можно сформировать за счет ягод сейчас, зимой поможет иммунитету.