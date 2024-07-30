Чем вредна и полезна черника

Эксперты Роскачества рассказали, что благодаря множеству полезных элементов и витаминов черника пользуется заслуженной популярностью у россиян. Но при ее употреблении нужно соблюдать определенные меры предосторожности.

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Из-за высокого содержания в этой ягоде природных кислот, от нее лучше воздержаться людям с панкреатитом. Употреблять ее следует только после одобрения врача. Эти же кислоты могут вызвать воспаление поджелудочной железы, поэтому людям с диареей она тоже не подойдет. Еще одним противопоказанием, не считая аллергии именно на эту ягоду, является синдром раздраженного кишечника.

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