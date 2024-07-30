Врач рассказала людям с лишним весом о безопасных тренировках

Занятия спортом – одно из важных слагаемых в снижении веса, но здесь есть один нюанс. Избыточный вес – уже серьезная нагрузка на организм, и тренировочные нагрузки могут ее еще усилить. Для того, чтобы не нанести вреда и добиться результата, людям с лишними килограммами перед покупкой абонемента в спортзал рекомендуется посетить врача.

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Об этом предупредила эксперт Лаборатории «Гемотест» врач Ольга Уланкина, сделав акцент на том, что особенно в консультации специалиста по поводу тренировок нуждаются люди, у которых есть диабет, заболевания сердечно-сосудистой системы, щитовидной железы, проблемы с позвоночником и суставами. Врачи помогут им выстроить программу питания и тренировок.

При лишнем весе рекомендуется сочетать несколько видов физических нагрузок – кардио, силовые и растяжку. При этом от высокоинтенсивных интервальных тренировок, таких как кроссфит, лучше отказаться. Такая нагрузка предполагает чередование периодов работы с высокой интенсивностью с периодами отдыха: это очень эффективные тренировки, но утомительные: они сильно нагружают сердечно-сосудистую систему и опорно-двигательный аппарат.

В качестве кардионагрузки лучше выбирать ходьбу, езду на велосипеде или велотренажере, греблю, танцы. Бег и прыжки при лишнем весе могут вызывать дискомфорт и травмировать суставы.

В начале тренировки важно провести разминку, а в конце – заминку. Это простые гимнастические упражнения для подготовки к нагрузке и избегания травм.

Те, кто только начал заниматься физкультурой, должны следить за пульсом. В процессе занятий он не должен превышать 140 ударов в минуту. Диапазон пульса можно рассчитать по формуле «220 минус возраст» – это максимально допустимое значение. Затем можно определить процент от полученного числа: при низкой активности частота пульса должна быть не более 55-63% от максимально допустимого показателя, для умеренной активности – 64-76%.

Врач также напоминает о необходимости использования комплексного подхода в борьбе за стройность. Помимо физнагрузки важно сформировать новые привычки в питании, регулярно высыпаться, вести активный образ жизни.