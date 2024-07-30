Методы очистки кишечника не принесут никакой пользы, а только навредят здоровью, рассказала «Газете.Ru» врач-хирург, колопроктолог Нина Зубова. По ее словам, здоровый организм самостоятельно перерабатывает и выводит все продукты метаболизма.

Медик объяснила, что клизмы можно делать только по назначению врача, поскольку из-за частых процедур нарушается работа кишечника. Из него вымывается микрофлора, которая защищает организм от бактерий.

Тем более нельзя с помощью клизм и подобных им процедур пытаться лечить хронические запоры, геморрой, паразитозы и другие заболевания, — отметила врач.



Хирург подчеркнула, что процедура гидроколонотерапии, когда в кишечник специально вводят большое количество воды, опасна. Из-за нее также увеличивается риск развития инфекции и перфорации стенки кишки.

Даже препараты, у которых в составе «только натуральные растительные компоненты», могут быть опасны. Злоупотребляя ими, чтобы «очистить» кишечник, человек может нанести серьезный вред печени — органу, который как раз и отвечает за естественную очистку организма от продуктов метаболизма, алкоголя, лекарств и многого другого, — добавила Зубова.



Часто «детокс-составы» приводят к расстройству пищеварения и печеночной недостаточности, подытожила врач.

Ранее Зубова рассказала, что образ жизни человека обусловливает появление колоректального рака. По ее словам, на развитие заболевания влияют вредные привычки, нездоровое питание (красное мясо, фастфуд, углеводы и недостаток в рационе овощей и фруктов), малоподвижный образ жизни и воспаление желудка и кишечника.