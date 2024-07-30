В России стали гораздо чаще интересоваться правильным питанием

Интерес к здоровому рациону, в том числе правильному питанию детей, появился у россиян в отличие от ситуации 10 лет назад. Об этом сообщил ТАСС руководитель Федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии, академик РАН, главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России Виктор Тутельян.

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"Тяга к правильному питанию, к знанию, к пониманию, что питание - один из важнейших элементов, механизмов сохранения здоровья и сбережения, это появилось. Появилась большая заинтересованность в правильном питании детей, <…> к получению знаний именно по детскому питанию, по питанию людей молодого возраста, она повысилась", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как изменились пищевые привычки населения РФ за отрезок в 10 лет.



Тутельян добавил, что важным аспектом является получение сведений по питанию из проверенных источников.

Также эксперт посоветовал при нехватке витаминов использовать поливитаминные препараты, в которых содержатся дефицитные элементы, необходимые организму.

Ранее в докладе "Российский эпидемиологический мониторинг питания взрослого населения" Федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии сообщалось, что 40% детей и 22% взрослых в России страдают от нехватки витаминов.