Раскрыты способы помочь организму привыкнуть к жаре

Периоды экстремальной жары, когда температура достигает 35 градусов Цельсия, связаны с повышенным риском получения травм, госпитализации и смерти. Когда наше тело перегревается, то почки и сердце перестают работать должным образом. Это может иметь пагубные последствия для здоровья.

С возрастом способность организма человека рассеивать тепло ухудшается. Это делает его более восприимчивым к тепловому удару. Особенно уязвимы к воздействию экстремальной жары две возрастные группы: это маленькие дети и люди старше 70 лет. В ходе недавнего исследования также выяснилось, что у более чем трети пожилых людей с заболеваниями сердца нарушилась регуляция работы организма и сердцу стало тяжело получать достаточное количество кислорода.

К счастью, тело человека может привыкнуть к жаре. Эксперименты показали, что семь последовательных дней горячих ванн и 1,5 часа умеренных упражнений улучшили переносимость жары у участников. Также специалисты провели эксперимент с финскими саунами для пожилых людей с заболеваниями сердца. Им удалось постепенно увеличить время воздействия с двух 10-минутных сеансов до двух 15-минутных сеансов. Кроме того, у людей в итоге возникло повышенное потоотделение. Это классический признак акклиматизации к жаре.

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Даниэль Ганьон, доцент Школы кинезиологии и физических упражнений Монреальского университета, дал несколько советов, как справиться с жарой. Нужно пользоваться электрическим вентилятором. Правда, это может быть бесполезным при очень низкой влажности или температуре выше 40° C.

Также необходимо брызгаться прохладной водой, можно опустить ноги в холодную воду. Для пожилых и социально изолированных людей особенно важно поддерживать социальные связи.

Температуру кондиционера рекомендуется установить 25 °C вместо 20.

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