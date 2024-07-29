Врач дала совет, как избавиться от темных кругов под глазами

Если придерживаться сбалансированного рациона, можно избавиться от темных кругов под глазами, рассказала LIFE.ru врач-косметолог Кнара Андрян. По ее словам, помогут отказ от алкоголя и табака, а также здоровый сон.

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Медик объяснила, что злоупотребление алкоголем и курение провоцируют появление темных кругов под глазами. «Эффект панды» может появиться при отсутствии стабильного режима труда и отдыха. Также синяки под глазами могут возникнуть при нехватке железа в организме.

Если круги под глазами появились именно из-за этих факторов, справиться с ними можно, нормализовав образ жизни, отметила врач. Однако они могут возникнуть из-за наследственности, поскольку, если у родителей есть темные круги, у ребенка, скорее всего, будет то же самое.

Андрян добавила, что на появление «эффекта панды» влияют количество меланоцитов и расположение кровеносных сосудов в области вокруг глаз. В таком случае лучше проконсультироваться со специалистом, который подберет индивидуальный план лечения, подытожила косметолог.

Ранее психолог Ольга Романив заявила, что избавиться от так называемого синдрома стервозного лица можно, если обратиться за помощью к профессиональному косметологу. По ее словам, признаками такого выражения лица являются опущенные уголки рта, низко расположенные брови и тонкие губы.