Диетолог нашла сходство между любовью к кофе и кредитами

Диетолог Дианова: пристрастие к кофе схоже с кредитами. Обычно кофе ценят за вкус, аромат и бодрящий эффект. Часто с его помощью пытаются заставить мозг быстрее работать — например, чтобы сгладить последствия недосыпа. Теперь учёные выяснили, что этот способ не такой уж рабочий: при хроническом недосыпании кофеин не помогает, а даже вредит мозгу.

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Почему не стоит увлекаться кофе

Пристрастие к кофе, как и к другим напиткам с кофеином, — это что-то вроде увлечения кредитами, заявила диетолог Нурия Дианова. По её словам, выпивая кофе, мы «берём энергию взаймы». Если делать это часто и помногу, «расплачиваться придётся жестоко», потому что в особо запущенных случаях пострадает не только мозг, но и другие органы.

Сколько кофе пить не вредно

Точное количество назвать нельзя — всё зависит от метаболизма и других факторов, подчеркнула диетолог в беседе с РИА «Новости». По её словам, полностью здоровых людей, которые пили бы больше трёх чашек в день и сохраняли бы при этом здоровый сон, почти нет.

Оптимальный вариант — две чашки: одна с утра, вторая — после обеда, заключила врач.

Кстати, популярные летние напитки на основе кофе могут здорово навредить зубам.