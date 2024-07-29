Врач предупредила о снижении когнитивных способностей из-за соцсетей

Частое потребление фрагментарной информации на таких платформах может привести к ухудшению способности глубоко мыслить и сосредотачиваться.

© Unsplash

«Частые отвлечения и небольшие фрагменты информации, характерные для социальных сетей, могут снизить способность человека сосредотачиваться на одной задаче и мыслить глубоко. В результате, такой тип мышления и советующие ему паттерны активации мозга могут стать автоматическими и привести к трудностям с выполнением задач, требующих длительной концентрации», — рассказала «Газете.Ru» психофизиолог, кандидат химических наук, научный сотрудник Центра нейрокогнитивных исследований МГППУ, старший преподаватель кафедры общей психологии Института экспериментальной психологии МГППУ Вера Третьякова.



Чтобы уменьшить пагубное воздействие, следует найти замену фактору, побуждающему заходить в социальные сети, отметила специалист.

Кроме того, она рекомендовала отслеживать время, проведённое в сети, отключить лишние уведомления и регулярно проводить «цифровой детокс», отдавая предпочтение спорту, хобби и живому общению.

Ранее психолог назвала социальные сети «источником стресса для семейных отношений». Продолжительное времяпрепровождение на таких сайтах может стать раздражающим фактором для партнёров. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Анетта Орлова.