Восемь привычек для здорового образа жизни без фанатизма

Чтобы вести здоровый образ жизни, совсем не обязательно с улыбкой просыпаться на пробежку в 5 утра и питаться одним сельдереем — вопреки стереотипам, это проще, чем кажется. Следующие 8 советов помогут настроиться на ЗОЖ-волну.

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Ешьте из маленькой тарелки

Ученые давно подметили, что размер тарелки прямо влияет на размер порции, достаточной для насыщения. Если вы едите слишком много — попробуйте обзавестись новым набором посуды, чтобы незаметно для себя есть примерно на 22% меньше. Этот элементарный лайфхак поможет наладить отношения с едой без надрыва и голодания. И вероятно, у вас получится сбросить лишние килограммы даже на прежнем меню.

Выбирайте полезные блюда в фастфуде

В современном мире сложно отказаться от фастфуда — формула «быстро и вкусно» подкупает настолько, что справиться с соблазном под силу только личностям с железной волей. Если вы не из таких — не беда: достаточно пересмотреть свой типичный заказ. Так, в бургер можно добавить больше мяса, а вместо картофеля фри заказать салат с оливковым маслом. Если без сладкой газировки получить удовольствие не выходит — подойдет диетический вариант с сахарозаменителем. Но самый здоровый вариант напитка — обычная вода или чай без сахара.

Планируйте питание

Главная помеха на пути к здоровому питанию — далеко не фастфуд, а то, почему мы к нему возвращаемся, — голод на фоне нехватки времени. Планирование питания и готовый «план Б» поможет вам сократить количество вредных продуктов в рационе. Вместо готовых полуфабрикатов с сомнительным составом запасайтесь своими собственными. Готовьте большими порциями и замораживайте часть на случай трудного дня. Домашние блюда всегда будут под рукой — останется их только разогреть.

Используйте велосипед

К сожалению, подходящая инфраструктура для безопасных поездок на велосипеде есть не везде, но если вам нужно проехать несколько кварталов, по возможности выбирайте велотранспорт. Ученые не раз доказали преимущества таких поездок для здоровья — как для суставов, так и для сердца. Авторы свежей научной работы из Шотландии пришли к выводу, что у велосипедистов на 47% ниже риск ранней смерти и на 10% ниже риск госпитализации по любой причине, чем у тех, кто ездит на работу на автомобиле или поезде.

Начните с салата

Часто салат становится закуской или дополнением к основному блюду. Но лучше не оставлять его на потом, а начать с него прием пищи. Такой подход позволит подавить чувство голода и избежать переедания жирных и калорийных блюд. Разумеется, о «майонезных» и других тяжелых салатах речь не идет. Нарежьте зелени и свежих овощей, заправив оливковым маслом и лимонным соком, — вы заметите, что наедаетесь меньшим количеством пищи и обеспечите достаточное потребление клетчатки.

Найдите альтернативу сахару

Сладкоежкам может быть сложно обойтись без сладкого. Однако получить удовольствие можно не только от конфет и десертов с зашкаливающим количеством добавленного сахара. Заменить традиционные сладости можно не только альтернативами с сахарозаменителем: чаще ешьте свежие фрукты вместо конфет. Что касается чая и кофе — здесь тоже есть свои хитрости. Чтобы научиться пить их без сахара, выбирайте более благородные сорта с натуральным ярким вкусом вместо «пакетиков» и сублимированных гранул.

Выбирайте качественные овощи

Стремление сэкономить понятно — тем более разброс цен на овощи, как правило, очень большой. Но будем откровенны — недорогие безвкусные «деревянные» помидоры едва ли способны возбуждать аппетит. Это не значит, что нужно ориентироваться на высокую цену: в первую очередь обращайте внимание на вкус и аромат овощей. Есть овощи каждый день — это своего рода привилегия, а не наказание.

Держите воду под рукой

Иногда единственное, что нам мешает пить достаточное количество жидкости, — это лень. Держите бутылку чистой вкусной воды под рукой. Да, в зависимости от примесей вкус обычной воды может быть разным — найдите тот вариант, который приятен лично вам. Неважно, станет ли таким источником офисный кулер или бутилированная вода определенной марки, если вы пьете с удовольствием. Кусочки фруктов также могут сделать воду вкуснее, придав натуральный аромат.