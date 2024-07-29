Специалист предупредил о развитии гормонального сбоя из-за недосыпа

Регулярное отсутствие полноценного сна может привести к развитию гормонального сбоя, Сергей Кузнецов. По его словам, привычка мало спать может вызвать много серьезных проблем со здоровьем.

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Специалист указал, что здоровый сон способствует выработке гормонов, участвующих в контроле голода и насыщения. Когда человек мало спит, данные процессы нарушены, предупредил врач. Это, в свою очередь, вызывает ожирение, снижение иммунитета, развитие сахарного диабета, повышает риск инфарктов, инсультов и других смертельных заболеваний. Кроме того, недостаток сна влияет и на внешний вид — из-за недосыпа не вырабатывается коллаген, что приводит к появлению морщин.

Чтобы избежать этого, Кузнецов рекомендует спать в темном и проветренном помещении, ложиться спать каждый день в одно и то же время, заниматься физической активностью и не употреблять продукты с кофеином.

Ранее педиатр Александр Румянцев рассказал, что здоровью и крепкому сну способствует максимальная занятость человека. Он также отметил, что перед сном необходимо отказаться от гаджетов.