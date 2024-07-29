Тренировки на свежем воздухе — все за и против

Пока лето еще в разгаре, самое время потренироваться на свежем воздухе. Принято считать, что заниматься спортом на улице полезнее всего, однако у этого вида тренировок есть и другая сторона медали. Разобраться во всех тонкостях нам помог фитнес-тренер и выступающий спортсмен в разных видах спорта Иван Королев.

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Плюсы тренировок на свежем воздухе

Раннее утро, легкий ветерок, щебетание птиц и шелест деревьев — ну, кто не любит уличные тренировки? Так мы не только более эффективно приводим в форму свое тело, но и снижаем уровень стресса, да и на спортзал не тратимся. Вот какие еще плюсы видит в занятиях спортом на свежем воздухе наш эксперт:

1. Улучшение физической формы и здоровья

Тренировка на свежем воздухе способствует улучшению кровообращения, легочной вентиляции и обмена веществ, что положительно сказывается на общем физическом состоянии.

2. Повышение настроения

Проведение тренировок на улице способствует выработке эндорфинов, гормонов радости, которые помогают справиться со стрессом и улучшить настроение.

3. Улучшение концентрации и эффективности тренировки

На открытом воздухе часто доступен больший выбор упражнений и тренировочных площадок, что позволяет разнообразить тренировки и улучшить их эффективность.

Минусы тренировок на свежем воздухе

Несомненно, у занятий спортом на улице есть множество положительных моментов, но есть и негативные стороны, на которые Иван тоже советует обратить внимание:

1. Воздействие неблагоприятных погодных условий

В зависимости от места и времени года, тренировки на улице могут быть затруднены из-за дождя, сильного ветра, жары или холода.

2. Возможность травм

На открытом воздухе могут быть неровности в рельефе, скользкая поверхность или другие факторы, которые могут увеличить риск получения травмы во время тренировки.

3. Ограничения по доступу к специальным установкам и оборудованию

На открытом воздухе может быть сложнее проводить тренировки, требующие специализированного оборудования, такого как тренажеры или гантели.

Комплекс эффективных упражнений

Вот несколько действенных упражнений, которые вы можете выполнять на свежем воздухе. Делайте их в комфортном для себя темпе, следите за правильной техникой и дышите глубоко.

1. Бег трусцой — бег на улице укрепляет сердечно-сосудистую систему и помогает сжигать калории.

2. Приседания — найдите открытое пространство и выполните 2—3 подхода по 10—15 приседаний. Это упражнение задействует большие мышечные группы ног и ягодиц, а также поднимает пульс.

3. Выпады — встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки на поясе. Сделайте широкий шаг вперед и перенесите центр тяжести на выставленную ногу и присядьте на ней. Затем, опираясь на выставленную ногу, поднимитесь и отшагните назад в исходное положение. Выпады воздействуют на квадрицепс, ягодицы и мышцы-стабилизаторы позвоночника — это помогает улучшить координацию движений. Также упражнение формирует красивую осанку и тренирует сердечно-сосудистую и дыхательную системы.

4. Отжимания от скамьи — упражнение развивает грудные мышцы и трицепсы, а также помогает развивать верхнюю часть тела и улучшает общую физическую форму.

5. Планка — упражнение укрепляет корпус, плечи, руки и спину. Можно выполнять на вытянутых руках или на локтях, удерживая тело в прямой линии.