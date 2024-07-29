Офтальмолог раскритиковала модные отбеливающие капли для глаз

Капли для отбеливания глаз набирают популярность силами инфлюенсеров — но, кажется, офтальмологи против. Во всяком случае врач из Нью-Йорка Эшли Бриссетт. Медик время от времени делится рекомендациями по уходу за глазами в TikTok и не смогла промолчать, когда отбеливающие капли стали вирусными.

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«Я думаю, это здорово, но только для особых случаев, если вам нужно посетить мероприятие. Но не пользуйтесь ими каждый день», — объяснила она в самом начале ролика.



По словам врача, такие капли обычно сужают зрачок, из-за чего глаза кажутся более светлыми, но при повторном использовании эффект может быть противоположным.

«После того, как действие лекарства ослабевает, ваши кровеносные сосуды расширяются еще больше, из-за чего ваши глаза выглядят более красными», — рассказала Бриссетт в видео.



Кроме того, доктор отметила, что если ваши глаза постоянно кажутся красными, важно разобраться в причине проблемы и обратиться к врачу. Покраснение глаз может быть вызвано такими причинами, как сухость глаз, аллергия или воспаление века.