Трихолог Юлия Нагайцева назвала россиянам главные причины выпадения волос. Ее комментарий публикует News.ru.

По словам эксперта, вызвать данную проблему могут стрессы и гормональные сбои, а также обострения хронических заболеваний и эндокринные патологии. Кроме того, к потере прядей приводит дефицит железа, цинка или витаминов группы В.

«Также выпадение волос часто наблюдается у женщин в послеродовом периоде. В любом из этих случаев необходимо комплексное лечение, консультация с врачом также будет необходимой», — заявила собеседница издания.



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