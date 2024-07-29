Что будет, если есть грибы в больших количествах

Врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов рассказал, что употребление грибов в больших количествах часто может привести к проблемам с пищеварением.

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Рекомендуемая порция грибов для здорового человека составляет 150–200 граммов, и употреблять их стоит не чаще одного раза в неделю.

Врач отметил, что грибы противопоказаны детям дошкольного возраста и людям с хроническими заболеваниями органов пищеварения в стадии обострения.

— При этом нужно знать, что после приготовления грибы лучше не хранить, а употребить всю порцию в день приготовления. Причем у большинства грибов в пищу пригодны только шляпки, — отметила врач в интервью РИАМО.



До этого эксперты назвали самые грибные места Ленобласти. Это Приозерский район, Тосненский район, Сертолово, Всеволожский район, Ломоносовский район, передает газета «Петербургский дневник».

Также специалист Дмитрий Тихомиров рассказал, где искать грибы в июле в Подмосковье.