Названа польза краткосрочной веганской диеты

Небольшое исследование однояйцевых близнецов показало, что переход на веганство может повлиять на старение организма.

Ни для кого не секрет, что употребление большого количества растительных продуктов полезно для здоровья. Но лишь немногие из нас придерживаются полностью веганской диеты.

Результаты нового исследования показали, что соблюдение веганской диеты в течение всего 8 недель может уменьшить биологический возраст. Учёные обнаружили, что участники, которые придерживались этого рациона, имели более низкие оценки биологического возраста, измеренные с помощью метилирования ДНК.

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Новое исследование, данные которого опубликованы в BMC Medicine, включало 21 пару взрослых идентичных близнецов. Один близнец из пары придерживался веганской диеты, а другой ел всё. Длился эксперимент 8 недель. Первую его половину участники употребляли готовую пищу, а во время второй половины исследования готовили сами.

Результаты испытания показали уменьшение эпигенетических часов старения только в группе веганов. По некоторым меркам, переход на растительную диету скинул им почти целый год. Также веганский рацион был связан с уменьшением предполагаемого возраста различных систем органов. В том числе гормонов, печени, сердца, воспалительных и метаболических систем.

После учёта всех факторов оказалось, что среднее снижение биологического возраста для группы веганов составляло 0,63 года.

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