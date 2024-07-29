Врачи оценили новый тренд на энергетики из соды

В социальных сетях набирает популярность новый лайфхак — блогеры размешивают соду в воде и выпивают это в качестве витаминной добавки. Авторы роликов уверяют, что такой коктейль придаёт мощный заряд энергии и помогает при занятиях спортом. Однако врачи их восторг не разделяют.

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Как работает сода

По словам спортивного диетолога Оливера Уайтмана, обычно во время физической нагрузки в мышцах накапливается молочная кислота, из-за которой и ощущается жжение. Сода же может это жжение убрать и таким образом продлить тренировку… Минут на 10, которые никак не повлияют на результат — потому что следующие полчаса спортивный энтузиаст будет обезвоживаться от сильной диареи.

Как объяснил специалист Daily Mail, теоретически сода помочь при тренировках может, но не всем и не всегда.

Почему нельзя пить соду

После коктейля с содой диарея может возникнуть моментально, не дав даже те несколько минут для тренировки. Сода может привести к проблемам с сердцем из-за большого количества натрия и навредить желудочно-кишечному тракту. Сода может спровоцировать рак, особенно у уязвимых категорий людей. Ознакомиться с ними можно здесь.