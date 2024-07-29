Диетолог предположила, может ли порошковая пища заменить еду

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что порошковая пища — сойлент — бывает полезна в некоторых случаях, но заменить полноценное питание не может.

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В наше время есть много вариантов функциональной еды в виде растворяемых в воде коктейлей и порошков. Такие добавки могут подойти, к примеру, для спортсменов или людей в период лечения, объяснила она в интервью «Вечерней Москве».

Однако следует учесть, что это не полноценное, а адаптированное питание и пока неизвестно, как оно действует на здоровье человека, отметила Соломатина.

По её словам, такая еда растворяется в желудке и не доходит до кишечника.

«Именно поэтому порошки и коктейли никогда не смогут заменить полноценное здоровое питание, которое поддерживает все необходимые функции в организме человека», — резюмировала диетолог.



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