Тренер посоветовал четыре безопасного упражнения для похудения

Тренер Прыгунов: для успешного похудения нужно щадящее кардио. Как объяснил мастер спорта России по бодибилдингу, лучше всего похудеть получится, если заниматься кардиотренировками — так будет ещё и сердечная мышца тренироваться. Но есть нюанс, у людей с лишним весом обычно бывают проблемы с суставами, поэтому и упражнения нужно выбирать с умом.

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Фитнес-тренер Михаил Прыгунов посоветовал всем желающим похудеть сперва обратиться к врачу, чтобы узнать подробнее о своём состоянии — о хронических болезнях и других проблемах, которые могут помешать активным тренировкам.

Чтобы сбросить вес, лучше заниматься кардио, считает специалист. Есть 4 самых простых, но в то же время эффективных упражнения, которые не будут лишний раз напрягать суставы. Например:

Ходьба с высоким поднятием бедра; Приставные шаги; Полуприседания с подъёмом ноги вперед, в сторону, назад; Подъёмы рук.

Главное здесь — тренироваться дольше 30 минут в одном темпе, чтобы не допускать долгие периоды покоя. А если добавить в кардио ещё и силовые тренировки, то похудение пойдёт бодрее, сообщил «Доктор Питер».

Но лучше не допускать упражнений лежа на вытянутых руках — это будет большой нагрузкой на сердце.

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