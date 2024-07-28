Тренер посоветовал четыре безопасного упражнения для похудения

Избавят от лишнего веса и не угробят суставы. 4 самых эффективных упражнения от тренера
Тренер Прыгунов: для успешного похудения нужно щадящее кардио. Как объяснил мастер спорта России по бодибилдингу, лучше всего похудеть получится, если заниматься кардиотренировками — так будет ещё и сердечная мышца тренироваться. Но есть нюанс, у людей с лишним весом обычно бывают проблемы с суставами, поэтому и упражнения нужно выбирать с умом.
Фитнес-тренер Михаил Прыгунов посоветовал всем желающим похудеть сперва обратиться к врачу, чтобы узнать подробнее о своём состоянии — о хронических болезнях и других проблемах, которые могут помешать активным тренировкам.
Чтобы сбросить вес, лучше заниматься кардио, считает специалист. Есть 4 самых простых, но в то же время эффективных упражнения, которые не будут лишний раз напрягать суставы. Например:
- Ходьба с высоким поднятием бедра;
- Приставные шаги;
- Полуприседания с подъёмом ноги вперед, в сторону, назад;
- Подъёмы рук.
Главное здесь — тренироваться дольше 30 минут в одном темпе, чтобы не допускать долгие периоды покоя. А если добавить в кардио ещё и силовые тренировки, то похудение пойдёт бодрее, сообщил «Доктор Питер».
Но лучше не допускать упражнений лежа на вытянутых руках — это будет большой нагрузкой на сердце.
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