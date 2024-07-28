Эксперт объяснил, какая порция шоколада является полезной

Шоколад может быть полезным для здоровья, если соблюдать меру. Точную порцию назвал заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продукции биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов.

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«Начиная с трех лет можно давать натуральный шоколад, не превышая 20 –30 граммов в сутки. В более старшем возрасте допускается до 50–60 граммов, желательно тёмного шоколада с минимальным количеством дополнительных добавок: печенья, мармелада, помадок, воздушного риса», — приводит слова Куликова РИА Новости.



Лакомство тонизирует, так как содержит алкалоид теобромин, но при этом не вызывает зависимости. Кроме того, горький тёмный шоколад — источник проантоцианидинов. Это мощные антиоксиданты, которые благотворно влияют на уровень холестерина — повышает «хороший» и снижает «плохой». К тому же вещество уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза.

Десерт содержит незаменимую аминокислоту триптофан, которая помогает организму вырабатывать естественный антидепрессант — гормон серотонин.

Следует учитывать, что шоколад довольно калориен, и он содержит много сахара и жира, поэтому от лакомства нужно отказаться худеющим и больным сахарным диабетом.

Ранее стало известно, какое масло снизит холестерин. По мнению американских учёных, его нужно употреблять не более ложки в день.