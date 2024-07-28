Врач рассказал о пользе и вреде арбузов

В начале августа в Москве официально стартует сезон продажи бахчевых. Но в супермаркетах и на рынках уже большой выбор арбузов и дынь. О полезных свойствах и вреде бахчевых рассказала в Telegram-канале столичного депздрава врач-гастроэнтеролог ГКБ 29 им. Н. Э. Баумана Кристина Легкова.

© РИА Новости

Она напомнила, что арбуз и дыня примерно на 90 процентов состоят из воды, по содержанию питательных веществ они почти не отличаются. Арбузы и дыни содержат ликопин - мощный антиоксидант, который способствует снижению факторов риска болезни сердца, желудочно-кишечного тракта и других заболеваний. Бахчевые богаты витаминами A, С, PP и группы В, микроэлементами, различными аминокислотами.

"Ягоды можно употреблять как замену сладостям, что позволит сохранить фигуру. Взрослым лучше съедать не более 500 грамм в сутки. Нужно учитывать индивидуальную реакцию на продукты", - отметила врач.



Также она отметила, что детям до 1 года не стоит есть арбузы и дыни из-за возможных аллергических реакций и проблем с ЖКТ. Воздержаться от ягод нужно и людям с сахарным диабетом, а также с болезнями сердца, почек и сердечно-сосудистой системы. Больным с обострением язвы, гастрита и других заболеваний желудочно-кишечного тракта арбузы и дыни также не рекомендуются.

"Не стоит проглатывать арбузные семечки, ведь из-за плотной оболочки они не перевариваются. Дети до трёх лет могут отравиться семечками. Кстати, если в арбузе или дыне есть нитраты, то они будут сконцентрированы возле корки, так что есть зелёную часть мякоти не рекомендуется", - уточнила Кристина Легкова.



Арбузы лучше всего приобретать в специализированных местах - на официальных развалах, рынках и в магазинах. Не стоит покупать их вблизи крупных дорог, так как плоды впитывают вредные вещества. Разрезанный плод можно хранить в холодильнике обернутым в пищевую пленку при температуре 3-4 градуса не более суток.