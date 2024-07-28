Нутрициолог перечислил продукты для работы мозга

Даже при разнообразном сбалансированном питании не всегда возможно полноценно восполнить дефициты жизненно важных витаминов, минералов, микроэлементов. О том, какие продукты могут способствовать сохранению когнитивных функций, концентрации внимания и памяти, «Газете.Ru» рассказала Ирина Попкова, научный редактор, дипломированный нутрициолог, wellness-эксперт Biogena.

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Первый такой продукт — лосось.

«Жирная рыба — важнейший источник полиненасыщенных жирных кислот омега-3. Они доказано положительно влияют на улучшение когнитивных функций — памяти, внимания. Весомое количество омега-3 содержится в лососе, форели, скумбрии, сельди, поэтому оптимально добавить их в рацион 1-2 раза в неделю на постоянной основе», — объяснила она.



Еще один источник омега-3, но уже растительный, — это грецкие орехи, льняное семя и льняное масло. Эти продукты можно есть ежедневно, но нормировано (так как они содержат жиры). 20-25 г орехов будет вполне достаточно. Масло можно добавлять в каши, салаты по 1 чайной ложке.

«Яйца — эталонный продукт по содержанию белка, аминокислот, важных для нормальной работы мозга. В них также содержатся витамины А, D и E, омега-3, витамины группы B, фолиевая кислота и биотин, который особенно необходимый для регуляции энергетического обмена и поддержки нервных клеток», — подчеркнула нутрициолог.



Также, субпродукты/говяжья печень — это один из богатейших источников витаминов группы В, А, минералов и холина. А морская капуста, фейхоа — источники йода. Недостаток йода нередко приводит к снижению работоспособности, повышенной утомляемости.

«Чернику и другие дикорастущие ягоды, богатые антиоксидантами, связывают с более низким риском развития когнитивных нарушений, проявляющихся с возрастом, таких как деменция, болезнь Альцгеймера. Флавоноиды, особые вещества, которые содержатся в этой ягоде способствуют улучшению кровообращения в мозге и передаче нервных импульсов», — рассказала специалист.



А темный шоколад, по словам Попковой, полезен не только для поддержки памяти, концентрации внимания, но и является источником триптофана. Триптофан — это аминокислота, которая способствует выработке серотонина, гормона радости. В день будет достаточно 20-25 г в день.