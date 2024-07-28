Диетолог объяснил, чем полезна дыня

В плоде содержится «очень много» сахара.

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Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Елена Соломатина.

«В дыне есть витамин С, А больше в виде бета-каротина. Чем желтее мякоть, тем больше бета-каротина. Бета-каротин переходит в витамин А — это иммунная система, это защита слизистых. Поэтому даже вирус, который устремляется к нам в организм, сначала пробивает слизистую и проходит вот этот барьер, поэтому можно сказать, что это повышает иммунитет. Естественно, зрение. Поскольку сумеречное зрение тоже зависит от достаточного количества этого витамина. В дыне очень много сахара, причём сахара в дыне больше, чем в арбузе. Всё, конечно, зависит от степени сладости этой дыни, но тем не менее. Она и более калорийная. Но в ней много и кремния, который укрепляет наши соединительные ткани».



Ранее терапевт предостерёг людей с «запредельно тяжёлыми» заболеваниями от употребления арбуза. Речь идёт о сердечной или почечной недостаточности, а также сахарном диабете.