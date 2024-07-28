Врач-терапевт, нутрициолог Евгений Батаев рекомендует не есть гречку с молоком.

В интервью изданию «Спорт-Экспресс» он, в частности, заявил, что такое сочетание мешает усвоению железа и цинка.

По его словам, ещё более опасно то, что некоторые люди, помимо молока, добавляют в гречку масло, сахар, сухофрукты и другие сладкие продукты, что делает такое блюдо чрезвычайно вредным.

«Молоко, сахар, мед, варенье, цукаты – все эти продукты быстро повышают уровень сахара в крови и могут вызывать резкие перепады энергии, – пояснил специалист. – Кроме того, они способствуют развитию ожирения, диабета и других метаболических нарушений».



В качестве альтернативы Батаев рекомендует использовать в паре с гречкой растительное молоко, свежие ягоды и фрукты, но в умеренном количестве.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», кардиолог Грант Шехян назвал кашу из гречки одной из самых полезных для людей, страдающих болезнями сердца.