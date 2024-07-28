Тренер назвал топ-5 продуктов для роста мышц

Наверное, каждый человек, который регулярно занимается в зале, задавался вопросом, какие продукты являются незаменимыми помощниками для роста мышц. Чтобы разобраться во всех подробностях, фитнес-тренер и выступающий спортсмен по силовым видам спорта Иван Королев написал колонку специально для «Спорта День за Днем»:

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В первую очередь нужно отметить говядину. Это нежирное мясо должно быть одним из основных продуктов на вашем столе. Она содержит все вещества, необходимые для быстрого роста мышц. В ее составе есть железо, цинк, витамины группы В и другие полезные микроэлементы. При этом в говядине много белка и данный продукт низкокалорийный.

Не обойтись и без филе курицы. Оно присутствует у каждого атлета, так как в данном мясе почти нет жира и огромное количество белка с аминокислотами. Для того, чтобы все полезные качества у этого мяса сохранились, лучше его запекать или готовить на пару.

На третьей строчке топа спортсменов находится творог. Этот продукт выделяется тем, что в нем есть ценный белок казеин, который долго усваивается в организме и защищает его от катаболизма. Лучше употреблять творог обезжиренный для большего эффекта к росту мышц.

Еще стоит отметить куриные яйца. Помимо высокого содержания белка, в них еще содержатся аминокислоты, полезные жиры и витамин D. При всех плюсах яиц там почти нет жира, если не считать желток.

На гарнир ко всем выше упомянутым продуктам стоит отнести такую крупу, как гречка. В ней находится большое количество углеводов и аминокислот, которые отлично помогают наращивать мышечную массу. Также гречка дает большой заряд энергии и притупляет чувство голода, а клетчатка помогает пищеварению и выводит токсины из организма. Несмотря на то, что это крупа, она имеет большое количество белка.

В вашем рационе должно быть сбалансированное питание. Употребляйте свежие овощи, зелень, орехи и пейте достаточное количество воды!