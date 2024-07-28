Сладкие безалкогольные напитки могут негативно сказываться на здоровье пожилых людей, предупреждает диетолог Хиллари Райт. С возрастом возрастает риск инсулинорезистентности, поэтому даже один стакан газированного напитка может спровоцировать серьёзные недуги.

Райт подчёркивает, что напитки с высоким содержанием сахара особенно опасны для людей старше 50 лет. Она рекомендует пожилым людям выбирать напитки с низким содержанием сахара, такие как минеральная вода, разбавленная свежевыжатым соком.

Ранее Ирина Лялина, и. о. декана факультета естественных наук Госуниверситета просвещения, предупредила о возможном вреде популярного напитка бабл-ти (bubble tea). Так, частое употребление бабл-ти может привести к проблемам с ЖКТ и даже вызвать кариес.

Лялина также отметила, что тапиоковые жемчужины, используемые в бабл-ти, не содержат полезных веществ и пищевых волокон, обеспечивая организм только пустыми калориями. если такие напитки употреблять часто, то возникнут запоры и иные проблемы со здоровьем.

Ранее сообщалось, что оливковое масло помогает снизить вероятность сердечных заболеваний.