Чтобы похудеть и удерживать желаемый вес, следует составить сбалансированный рацион питания и добавить физические нагрузки. Однако люди, в том числе звезды шоу-бизнеса, все чаще выбирают более легкие способы похудения, например с помощью таблеток. Диетолог-нутрициолог Юлия Половинская объяснила, почему не стоит прибегать к легким методам.

«Если избыточный вес составляет около 10 килограммов, то для похудения поможет тренер и диетолог с правильно назначенным рационом питания. Если рамки гораздо шире, то все нужно обсуждать индивидуально», – передает слова Половинской «Вечерняя Москва».



Одним из наиболее популярных способов похудения является прием мочегонных и слабительных препаратов. Многие считают, что это поможет избавиться от отечности, однако диетолог предупреждает о возможных негативных последствиях для почек и желудка.

Среди неудачных рекомендаций по похудению можно выделить занятия спортом с использованием термопленки или костюма. По словам эксперта, это может привести к обезвоживанию, однако вряд ли сильно повлияет на процесс избавления от лишнего веса.

Несет в себе риски также чрезмерное употребление биологически активных добавок. Их влияние на организм до конца не изучено, поэтому подходить к приему БАДов необходимо с умом, отметила спциалист.

К антисоветам в похудении можно отнести голодание. Как правило, после серьезных ограничений человек набирает еще больше лишних килограммов.

Певица Лолита Милявская сейчас на каждом публичном мероприятии демонстрирует результаты своего похудения. Она убрала из своего питания продукты с высоким содержанием сахара, ела 4–5 раз в день небольшими порциями, а основу ее рациона составили нежирные кисломолочные продукты, курица, индейка и зелень.

Актриса Надежда Ангарская похудела на 46 килограммов, обратившись к врачу. Специалист помог ей составить правильный режим питания, включающий продукты с высоким содержанием белков и жиров. При этом она исключила углеводы. Ангарская также начала регулярно заниматься спортом и нормализовала режим сна.

Николай Басков поддерживает свою фигуру с помощью интервального голодания. Его первый прием пищи происходит сразу после пробуждения, а следующий – только через восемь часов.

Ранее россиянам объяснили, почему горячий чай в жару лучше воды. Он способствует расширению сосудов и повышает теплоотдачу.