Фитнес-тренер дал советы, как взбодриться утром

Утренние тренировки помогают не только взбодриться, но и получить заряд хорошего настроения на целый день. Несколько простых упражнений для разминки посоветовала фитнес-тренер Ирина Ротач.

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Специалист отметила, что перед утренней тренировкой обязательно нужно поесть. Чтобы не возникло ощущение тяжести, продукты для завтрака нужно подобрать правильно. После этого можно приступать к зарядке.

Тренер предложила для начала сделать подъемы на носки, наклоны в стороны и вперед, вращения в плечевых суставах. Также для разминки перед рабочим днем подходят выпады в стороны, махи ногами к рукам и махи ногами в стороны. Завершить упражнения можно планкой продолжительностью в 45 секунд и растяжкой спины, пишет Men Today.

Ранее фитнес-тренер Морит Саммер рассказала, как сделать тело рельефнее, выполняя упражнения с помощью стула. Такие упражнения рекомендуются начинающим, которые пока не освоили правильную технику.