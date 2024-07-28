Эксперты выяснили, что в регулировании уровня глюкозы и холестерина в крови играют важную роль специи. Поэтому в пищу важно добавлять корицу, черный тмин и имбирь. Именно они оказали плодотворный эффект для пациентов с риском развития метаболического синдрома. Он появляется из-за нарушения углеводного, липидного, пуринового обменов, провоцируя артериальную гипертензию.

Чтобы снизить уровень глюкозы в крови, ученые советуют употреблять имбирь и черный тмин на голодный желудок с утра. Для достижения эффекта, такая "диета" должна продлиться минимум 12 недель.

А вот наибольшее влияние на снижение уровня гликированного гемоглобина оказала корица. Ее лучше добавлять в напитки и кашу по утрам, пишет "Российская газета" со ссылкой на исследование ученых из ОАЭ.

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