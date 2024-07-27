Почему укачивает в дороге и как с этим бороться

Эксперты раскрыли причины укачивания и дали советы, как уменьшить неприятные ощущения, сообщает издание «Горящая изба».

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Симптомы часто появляются внезапно, самые очевидные признаки укачивания – это тошнота и рвота. Помимо этого, человек может испытывать головную боль, повышенное слюноотделение, учащенное дыхание, слабость и сонливость. Бывает и так, что все это приводит к потере сознания.

Ученые выяснили, что укачивание возникает из-за того, что головной мозг получает противоречивую информацию о движении тела.

Например, человек находится на корабле и смотрит из каюты на неподвижный горизонт. Глаза передают информацию в мозг, что тело не двигается, однако нервные окончания в мышцах, коже и суставах говорят об обратном. В итоге организм не может разобраться, есть ли движение, и возникает рвота или тошнота.

Согласно научным исследованиям, каждый третий человек испытывает укачивание в подобных ситуациях. От этого чаще страдают женщины, особенно во время менструации, беременности или при приеме контрацептивов. Кроме того, в зоне риска находятся дети от двух до 12 лет и люди, страдающие от мигреней.

Эксперты советуют попытаться предотвратить укачивание и заранее подготовиться к поездке.

Так, следует бронировать билеты определенным образом.

На корабле стоит приобретать каюты в передней или средней части не слишком далеко от уровня воды. В самолете садитесь перед передним краем крыла. В поезде следует занимать место лицом вперед у окна, а в автомобиле – на переднем сиденье. В автобусе работает такое же правило: нужно находиться в передней части салона лицом по ходу движения.

Перед поездкой старайтесь высыпаться, так как недосып усиливает вероятность укачивания.

Если эффект укачивания уже появился, бороться с ним трудно.

Непосредственно во время путешествия отложите в сторону гаджеты или книги и смотрите в окно, чтобы мозг понимал, что вы находитесь в движении.

Если вас уже укачало, постарайтесь остановиться, если это возможно, а также зафиксируйте положение головы. Специалисты рекомендуют выпить имбирный чай или пососать леденцы с имбирем.