Специалисты рассказали о причинах храпа

Эксперты рассказали, какие способы помогут победить храп, сообщает издание The Voice.

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По данным научных исследований, этот феномен встречается примерно у 20-40% населения планеты, и женщины не являются исключением.

Звук храпа возникает на уровне глотки, и все, что сужает это пространство, является причиной неприятного недуга.

Причин появления храпа очень много, и это зависит в том числе от возраста. Так, у детей храп бывает из-за увеличения небных миндалин и аденоидов, а у взрослых – в связи с лишним весом и возрастными изменениями.

Другие возможные причины делятся на анатомические и функциональные. К первым относятся все те же увеличенные миндалины, утолщенный небный язычок, заложенность носа и неправильный прикус. Функциональные включают в себя последствия приема некоторых медикаментов, употребления алкоголя, курения.

Несмотря на то, что с храпом сталкиваются много людей, есть признаки, при которых стоит насторожиться.

Если храп прерывистый, то есть сменяется паузами по 30-60 секунд, а затем возобновляется с дневной сонливостью, это веский повод обратиться к врачу. Специалист проведет нужную диагностику, чтобы исключить возможные сердечно-сосудистые осложнения, которые могут вызывать остановку дыхания.

Эксперты также напоминают о том, что есть специальные устройства, которые могут помочь в борьбе с храпом: разнообразные спреи, фиксаторы языка, вставки в нос и клипсы.