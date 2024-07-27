Езда на велосипеде снижает риск ранней смерти на 47%

Отличные новости для любителей велосипедов! Новое исследование ученых из Шотландии показало, что у велосипедистов на 47% ниже риск ранней смерти и на 10% ниже риск госпитализации по любой причине, чем у тех, кто ездит на автомобиле или поезде. Заметим, что для ощутимого эффекта мало кататься по выходным — эксперты предлагают использовать двухколесный транспорт на ежедневной основе.

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«Это исследование подтверждает, что активные поездки на работу полезны для здоровья населения и могут способствовать снижению заболеваемости и смертности», — гласит вывод научной работы, опубликованной в BMJ Public Health.



В исследовании приняли участие более 82 тысяч человек в возрасте от 16 до 74 лет на момент начала исследования — а длилось оно целых 18 лет. В рамках переписи участники сообщили, каким видом транспорта они чаще всего пользуются для поездок на работу. Исследователи записали эту информацию и проанализировали данные о назначении лекарств, госпитализации и смерти пациентов. К активным «поездкам» на работу, помимо велосипеда, ученые приравняли ходьбу.

После учета таких факторов, как возраст и ранее известные проблемы со здоровьем у участников, эксперты пришли к выводу, что поездки на велосипеде были связаны со снижением на 51% риска смерти от рака, на 24% риска госпитализации с сердечными заболеваниями и на 20% вероятности назначения лекарств психиатрами. Однако оказалось, что у велосипедистов в два раза выше вероятность госпитализации в результате ДТП, чем у пользователей общественного транспорта.