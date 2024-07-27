Врач-нутрициолог Ульяна Беликова рассказала, какой суп лучше есть в первой половине дня.

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В интервью изданию «Спорт-Экспресс» она заявила, что речь идёт о луковом супе, который обладает мочегонный эффектом.

«Благодаря этому свойству блюдо может помочь избавиться от отеков, что актуально для беременных женщин, – подчеркнула специалист. – Но лучшего его есть в первой половине дня».



Также, по словам Беликовой, луковый суп богат витаминами и микроэлементами – он содержит витамины C, К, А, магний, калий, железо и другие полезные вещества. Кроме того, в таком супе много клетчатки, которая благоприятно сказывается на работе кишечника.

При этом врач предупредила, что луковый суп нельзя в больших количествах потреблять людям с заболеваниями почек, печени и желудка.

Помимо этого, данное блюдо может вызвать обострение хронических болезней ЖКТ, таких, например, как гастрит или язва из-за того, что он повышает кислотность желудочного сока.

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