Какие продукты способствуют ожирению

При похудении важно выбирать те продукты питания, которые позволяют похудеть. Однако есть и те, что могут свести на «нет» все старания.

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Есть три продукта, из-за которых лишний вес набирается моментально. О них рассказала врач-эндокринолог и диетолог Анжелика Чиж. При этом избавиться от набранных килограммов будет очень сложно.

Не употребляйте покупную выпечку, если не хотите толстеть. Она содержит много сахара и жиров. Эти компоненты быстро «отложатся» на бедрах и талии.

Также для фигуры вредны магазинные сухарики и чипсы. Всего одна упаковка чипсов содержит в себе суточную норму жиров.

И последнее — продукты из переработанного мяса. В колбасах, сардельках, сосисках и других подобных изделиях содержатся кости, хрящи, жир и шкура. Мяса там практически нет. Такая еда бесполезна.

Ранее сообщалось, что во время похудения необходимо соблюдать рацион. Однако недостаточно убрать из него вредные продукты. Нужно еще добавить те, что смогут повлиять на пищеварительную систему. В Испанском фонде питания назвали траву, которая поможет изменить пищеварение и поспособствует избавлению от лишних килограммов.