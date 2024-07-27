Четыре упражнения для атлетичных икр

Тренер Алибаева: сильные икры уменьшают нагрузку на колени. Укреплять икры нужно, чтобы ноги были не только красивыми, но ещё и сильными. Подкачанные икры снижают риски получить травмы суставов, повышают общий тонус организма и избавляют от болей в ногах. Разбираемся, какие упражнения помогут накачать эти мышцы максимально эффективно и качественно.

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Упражнения на икры

1. Подъёмы

Поставьте ноги параллельно друг другу и начните медленно подниматься на носки и плавно опускаться, рассказала вице-чемпионка мира по фитнесу, тренер Элеонора Алибаева. Выполняйте упражнение 20 раз и в финале задержитесь на 20 секунд на носках. Следите за тем, чтобы макушка тянулась вверх, а спина была ровная.

2. Подъёмы с разворотом

Упражнение похоже на предыдущее, но стопы нужно держать под углом 45 градусов от центра. Поднимайтесь и опускайте так же, делая по 20 повторений. При выполнении старайтесь напрягать икры. В финале аналогичным образом останьтесь на несколько секунд на носках.

3. Плие

Для этого упражнения ноги нужно поставить как балерина. Колени при этомне должны заворачиваться внутрь. Поднимайтесь на носочки поочередно на каждой из ног. Это упражнение поможет проработать ещё квадрицепсы и внутреннюю поверхность бедра. Выполните по 20 раз на каждую ногу, отметила тренер.

4. Растяжка

Выполняйте её в конце комплекса. Из положения «собака мордой вниз» приподнимайте и опускайте пятки. Делайте упражнение до тех пор, пока не поймёте, что мышцы «разогрелись». Как только это произошло, опустите пятку вниз настолько, насколько это возможно, и задержитесь в той позиции на 10 секунд. Не забывайте дышать в этот момент и попытайтесь расслабиться.