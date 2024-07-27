В России вырос спрос на фитнес-услуги

В последние годы фитнес-индустрия в России демонстрирует рекордный рост. Согласно прогнозам Национального фитнес-сообщества, оборот этой отрасли в РФ составит более 200 млрд руб. по итогам 2024 года, что на 18% выше показателя прошлого года. По мнению экспертов, опрошенных "РГ", это прежде всего связано с популярностью тренда на здоровый образ жизни.

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Поворотной точкой в развитии фитнес-индустрии стала пандемия: именно после нее и начался активный рост рынка. Президент Ассоциации операторов фитнес индустрии Ольга Киселева отметила, что до 2019 года индустрия находилась в стагнации с небольшим приростом объема рынка до 4-5%. Однако с конца 2022 года начался интенсивный рост. Его, по словам эксперта, обеспечило желание людей прийти в форму после продолжительного ограничения в активностях.

"Обороты рынка растут в большей степени за счет увеличения желающих заниматься фитнесом, а не за счет повышения цен", - пояснила Киселева.



При этом по данным Национального фитнес-сообщества цены на абонементы и клубные карты выросли за предыдущий 2023 год в среднем на 12% и в первом полугодии 2024 года поднялись примерно на 10%.

Согласно аналитическому исследованию Национального фитнес-сообщества, в первом полугодии 2024 года продажи клубных карт в среднем по российской фитнес-отрасли выше показателей соответствующего периода 2023 года на 11,0%, реализация дополнительных услуг - в среднем выше на 12,0%, посещаемость и загруженность - в среднем выше на 11,7%.

По словам управляющего партнера компании FitnessData Максима Боровикова, на сегодняшний день темпы прироста стабильно выше 19%.

"При этом оборот отрасли за первое полугодие составил 121,5 млрд руб., что на 24% больше, чем в первом полугодии 2023 года", - подчеркнул эксперт.



Глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина, в свою очередь, указала на то, что на сегодняшний день активно развивается тренд на модели фитнес-клубов с оплатой членства на основе рекуррентных платежей (когда членство в клубе оплачивается путем автоплатежей - прим. "РГ"). Они, как пояснила Силина, преимущественно располагаются в ТЦ, используют профессиональное оборудование и автоматизированные системы. На объектах отсутствуют сотрудники, за исключением персональных тренеров, которых можно пригласить по запросу клиента через мобильное приложение.

"Стоит отметить, что сами клубы созданы в концепции большого открытого пространства, которое позволяет за "витринным" стеклом с элементами подсветки и привлекательного дизайна видеть весь клуб и как в нем занимаются фитнесом. Подобного рода решения мотивируют посетителей ТЦ к приобретению услуг. Полагаю, что именно в этом сегменте популярность будет расти", - прогнозирует глава Национального фитнес-сообщества.



Аналогичного мнения придерживается и Боровиков. Данный сегмент, по его словам, вырос в 2023 году в два раза в сравнении с 2022 годом.

"Подписка позволяет вовлекать большое количество абсолютно новой для фитнеса аудитории. Это на данный момент 35-45% клиентов, которые ранее не интересовались фитнесом. К тому же удобство расположения таких клубов позволяет охватить огромную долю населения в зоне 15-минутной пешей доступности", - сказал эксперт.



Подписка действительно стала удобным форматом для клиентов. Она доступна по цене - отсутствует необходимость платить сразу за год.

"Годовая карта даже в самый дешевый клуб стоит 12-15 тыс. руб., тогда как подписка на фитнес, особенно если сети отменяют стартовый платеж - это 1,5-2,3 тыс. руб.", - добавил Боровиков.



Комфорт заключается еще в том, что списание происходит автоматически, а открепить карту с легкостью можно в мобильном приложении.

Студии также востребованы у россиян - их рост составил 40%. Однако в сегменте высокая конкуренция, открылось более 400 студий, и закрылось 19% от них, не проработав и года. Классические клубы растут темпами ниже рынка (порядка 10%). Это самый зрелый и неповоротливый сегмент.

Средний чек у посетителей фитнес-клуба зависит от ценовой политики в том или ином регионе, говорят в Национальном фитнес-сообществе, однако в среднем он составит 2,5 тыс. при рекуррентной системе (подписка). В классическом формате может быть выше на 20-30%, потому что услуг предоставляется больше и формат этих услуг шире. Шеринговые форматы - предоставление возможности заниматься в среднем от 3 рублей за минуту.

Однако не обошлось без трудностей. По итогам последнего опроса FitnessData, ключевыми проблемами отрасли стали: дефицит кадров (62%) и рост расходов больше увеличения доходов - 37%. Также респонденты отметили высокую стоимость привлечения новых клиентов и аренды помещений.

"Проблема сезонности все еще актуальна, - добавил Боровиков - хотя мы и наблюдаем постепенное сглаживание летних показателей".



Рост расходов фитнес-клубов также связан с износом оборудования.

"Тренажерный парк требует поддержки, многие детали оборудования подлежат замене в течение 2-3 лет. Однако очень много ключевых производителей оборудования ушли с рынка, и их уход привел к параллельному импорту деталей и более сложной логистике. Это все сильно увеличивает стоимость обслуживания тренажерного парка", - рассказала Киселева.



Эксперт также отметила, что последний является ядром фитнес-клубов: он составляет серьезную долю в операционных расходах.

Меняется сама структура выручки фитнес-объектов. Клубы все больше зарабатывают не с продаж клубных карт, а с продаж дополнительных услуг - от персональных тренировок до ПП-снэков в вендинговых автоматах. По итогам первого полугодия 2024 года доля дополнительных услуг составила 32%, тогда как годом ранее была 30%.

"Прирост на 2 процентных пункта за год - очень значимый тренд", - отметил Боровиков.



Популярность фитнеса, помимо тренда на ЗОЖ, обеспечивает повышенный уровень сервиса, связанный с высокой конкуренцией, появление новых форматов оплаты услуг и поддержка государства. Наиболее востребованными видами тренировок стали так называемые "мягкие направления": пилатес, растяжка, йога.

"Спрос у потребителей сильнее всего растет на персональные и функциональные тренировки, детские и семейные секции, аквааэробика, онлайн-занятия и мобильные приложения", - поделилась Силина.



Эксперт рассказала, что одним из наиболее активно развивающихся направлений стало использование искусственного интеллекта для вовлечения в занятия фитнесом.

Также, по словам Боровикова, все большую популярность приобретают услуги на стыке медицины и фитнеса, такие как лечебно-оздоровительные и реабилитационные. Среди высокоинтенсивных направлений эксперт отметил джампинг, который становится важной частью студийного сегмента.

В Национальном фитнес-сообществе убеждены, что тренд на внедрение ИИ открывает серьезные перспективы для увеличения доли людей, систематически занимающихся фитнесом.

"Спрос на цифровизацию и онлайн-сервисы проявляется у клиентов "цифровой эпохи" наиболее сильно", - объяснила глава Национального фитнес-сообщества.



Интерес в данном направлении у молодежи вырос на 35-40% с 2021 года. В иных категориях он растет в меньшей динамике - на уровне 11-21% в зависимости от региона и конкретного проекта.