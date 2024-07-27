Уролог дал совет мужчинам по профилактике рака простаты

Сысоев указал, что возраст и преобладание мясо-молочной диеты являются основными факторами риска рака простаты. Наибольшую частоту этого заболевания наблюдают у мужчин в США, развитых европейских странах и России, в то время как в азиатских странах рак простаты встречается реже.

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По статистике, риск рака простаты значительно возрастает после 60 лет. Онкологи связывают это с возрастными изменениями тканей простаты. У мужчин до 40 лет заболевание встречается крайне редко, с частотой 1 случай на 10 тысяч.

Наследственность также играет важную роль в развитии рака простаты. Болезнь возникает почти в пять раз чаще у мужчин, у которых близкие родственники (дедушки, отцы, дяди) имели рак простаты. Сысоев отметил, что среди «семейных» генов, связанных с раком, выявлены мутации генов BRCA 1/2, которые могут способствовать опухолевому процессу.

Хроническое воспаление простаты также связано с повышенным риском рака. Научные исследования подтверждают связь между хроническим воспалением и онкологическими изменениями в клетках простаты. Одним из индикаторов возможного развития рака является повышенный уровень белка ПСА в крови.

Сысоев акцентировал внимание на западной диете, богатой животными жирами, как на важном факторе риска. В частности, высокое содержание насыщенных кислот омега-6 в молочных продуктах, сливочном масле и красном мясе может негативно сказаться на здоровье простаты. Риск рака увеличивается при дисбалансе между полезными омега-3 жирами и вредными трансжирами.

Напротив, потребление овощей, соевых продуктов и рыбы оказывает положительное влияние на здоровье простаты. Многими исследованиями подтверждено, что регулярное употребление томатов (3–4 раза в неделю) способствует поддержанию здоровья простаты. Ликопин, содержащийся в томатах, при термической обработке (тушении или запекании) сохраняется и даже увеличивается, что делает запеченные томаты особенно полезными для мужчин, подчеркнул в беседе с «Газетой.Ru» Сысоев.

Ранее ученые создали препарат, полностью очистивший рак от ВИЧ-инфекции. Также ожирение в районе рук и живота увеличивает шансы заболеть Паркинсоном и деменцией.