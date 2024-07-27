Эксперт рассказала, какие танцы помогут улучшить состояние здоровья

Танец - один из главных видов национальных культур. И в то же время, это один из способов держать организм в тонусе.

© Российская Газета

Например, танцы Ближнего Востока, в том числе арабские и иранские, представляют собой прекрасный способ проработать свое тело, улучшив состояние суставов - тазобедренного, коленных, ступней.

"Можно сказать, что ближневосточные танцы - отличный способ улучшить состояние здоровья в целом", - рассказала " Российской газете" владелица клуба танца и йоги "High Level" Наталья Дмитриева.



Европейские танцы - это балы, званные мероприятия, где люди до сих пор танцуют, отмечает она. Классический танец до сих пор сохраняет востребованность, а владение им характеризует культурного человека.

"Современные танцы подходят для всех россиянок. Они характеризуются высокоразвитой пластикой тела, хорошим управлением своим телом. Естественно, что современный танец способствует и физическому развитию. Для живущих в мегаполисе женщин современные танцы и европейская классика - лучшие способы не только научиться танцевать, красиво двигаться, но и улучшить свою физическую форму. Есть и еще один важный аспект - научиться чувствовать и вести себя в паре. Здесь подойдут сальса, бачата, вальс и другие парные танцы. Отдельно я бы остановилась на кавказской лезгинке. Хотя это не парный танец, но это всегда - взаимодействие мужчины и женщины. У женщины в данном танце более мягкая позиция, но все равно происходит ее взаимодействие с танцующим партнером-мужчиной. Таким образом, польза танцев очевидна. Это и умение чувствовать себя в паре, и возможность улучшить свою физическую форму и состояние здоровья", - отметила эксперт.



При этом она добавила: что касается индийских, тайских, кхмерских, балийских танцев, то они очень сложные.