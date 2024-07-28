Тренер посоветовала упражнения для бодрости утром

Фитнес-тренер Ирина Ротач посоветовала несколько упражнений, которые помогут взбодриться утром. Ее слова приводит Men Today.

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Специалист подчеркнула, что перед утренней тренировкой обязательно нужно поесть. При этом, чтобы не возникло тяжести, пищу нужно подобрать правильно.

Для утренней зарядки Ротач предложила выбрать подъемы на носки, наклоны в стороны и вперед, выпады в сторону. Также подойдут вращения в плечевых суставах, махи ногами вперед к рукам, махи ногами в стороны и планка. Завершить комплекс можно растяжкой спины.

Ранее фитнес-тренер Ирина Ротач перечислила упражнения, которые помогут ускорить похудение. Она предложила делать приседания с махами, отжимания с усложнением и берпи.