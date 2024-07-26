Тренер назвал топ-4 лучших упражнений для красивых икр

Тренер, вице-чемпионка мира по фитнесу Элеонора Алибаева назвала топ-4 лучших упражнений для красивых икр. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

© Lenta.ru

Начать Алибаева предложила с подъемов на носки с параллельными стопами: медленно подняться на носочки и плавно опуститься 20 раз, после чего задержаться в верхней точке на 20 секунд. Затем следует повторить движение, предварительно развернув стопы под углом 45 градусов от центра.

Следующее упражнение — плие. Для этого необходимо поставить ноги шире плеч, носки развернуть в сторону, а таз подкрутить под себя. Затем нужно присесть так, чтобы колени не заворачивались внутрь, и начать подниматься на носочек поочередно на каждой ноге. Упражнение выполняется 20 раз.

Завершить комплекс следует растяжкой. Алибаева посоветовала принять позу «собака мордой вниз» и в ней приподнимать и максимально опускать пятки.

«Продолжать упражнение нужно до ощущения, что мышцы "разогрелись". Как только это произошло, опустите пятку настолько, насколько это возможно. Держите это положение около десяти секунд, глубоко дыша и стараясь расслабиться», — отметила она.



Ранее фитнес-эксперт Анастасия Юрпалова раскрыла правила успешного похудения без спортзала. Специалист посоветовала быть активными в течение дня. Также она отметила, что необходимо ежедневно делать упражнения — их можно выполнять с собственным весом без дополнительного инвентаря.